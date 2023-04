Gmunden gewinnt umkämpftes OÖ-Derby in Wels

Die Swans aus Gmunden haben in der Basketball-Superliga ein umkämpftes Oberösterreich-Derby gegen die Flyers in Wels für sich entschieden. Die „Schwäne“ gewannen am Samstagabend die Partie mit 72:68 (31:36) und schoben sich damit zumindest bis am Sonntag in der Platzierungsrunde auf Rang eins. Dann kann Meister BC Vienna auswärts in Klosterneuburg bei den Dukes zurückschlagen.

Wels führte über weite Strecken der Partie, allerdings blieben die Gmundener immer auf Tuchfühlung und drehten im Finish einen 65:68-Rückstand mit sieben Zählern in Folge in einen Sieg. Bester Werfer der Gäste war Austen Awosika mit 17 Punkten.

In der Qualifikationsrunde feierte Tabellenführer UBSC Graz einen klaren 101:77-Erfolg im Steirer-Derby über die Fürstenfeld Panthers. Die Kapfenberg Bulls ließen den Traiskirchen Lions beim 94:54 keine Chance.

(APA)

Bild: GEPA