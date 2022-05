Gmunden, Oberwart und Graz folgen Vienna ins Semifinale

Jeweils mit Auswärtssiegen sind die Swans Gmunden, Oberwart Gunners und UBSC Graz ins Halbfinale der Basketball-Bundesliga (BSL) eingezogen. Das Trio setzte sich jeweils in seiner „best of five“-Serie mit 3:1 durch. Meister Gmunden behielt im Oberösterreich-Derby bei den Flyers Wels mit 80:76 (35:31) die Oberhand. Oberwart kam in Kapfenberg durch ein klares 79:49 (45:24) weiter. Graz indes setzte sich in St. Pölten gegen die Dragons mit 86:69 (34:31) durch.

Die „Best of five“-Serien im Semifinale der BSL beginnen am Sonntag. Der BC Vienna spielt gegen UBSC Graz, wobei die Steirer ihr Debüt im Semifinale geben. Die Swans Gmunden treffen auf die Oberwart Gunners.

Gmunden lag beim Lokalrivalen fast die gesamte Spielzeit über knapp voran, aber die Welser ließen sich vor etwa 1.000 Zuschauern und toller Stimmung nie wirklich abschütteln. So blieb die Partie bis ins Finish hoch spannend. Die Swans wurden von Daniel Friedrich mit 19 Punkten angeführt. Topscorer bei Wels war der 38-jährige Davor Lamesic, der in seinem 745. Bundesligaspiel mit 26 Zählern bilanzierte.

