Gmunden verliert auch zweites Europe-Cup-Spiel knapp

Die Swans Gmunden haben auch ihr zweites Gruppenspiel im FIBA Europe Cup knapp verloren. Österreichs Basketball-Vizemeister musste sich dem israelischen Spitzenteam Hapoel Haifa am Mittwoch zu Hause 60:65 (33:42) geschlagen geben. Eine Minute vor Schluss waren die Oberösterreicher noch vorangelegen. Wie schon vergangene Woche gegen die Antwerpen Giants belohnten sie sich für ihre Aufholjagd aber nicht.

Das Spiel war von schlechten Trefferquoten auf beiden Seiten geprägt, Defensive war Trumpf. Die Swans lagen in der ersten Hälfte bereits bis zu 15 Punkte zurück, übernahmen in einem starken dritten Viertel aber die Führung. In Summe 25 Ballverluste waren am Ende aber zu viel. Kommenden Mittwoch gastieren die Gmundner beim ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe B, Royal Hali Gaziantep. Die Türken ließen Antwerpen am Mittwoch daheim mit 82:63 keine Chance.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.