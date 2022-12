Goggia-Bestzeit im zweiten Abfahrtstraining von St. Moritz

via

via Sky Sport Austria

Rennfavoritin Sofia Goggia hat das Abschlusstraining für die alpinen Weltcup-Abfahrten in St. Moritz dominiert. Die Italienerin hatte am Donnerstag in 1:29,10 Min. 1,10 Sek. Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami. Eine weitere Hundertstel dahinter belegte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel Rang drei. Beste Österreicherin wurde die Salzburgerin Mirjam Pucher als Fünfte (+1,29).

Nina Ortlieb (+1,38), Cornelia Hütter (+1,43) und Ramona Siebenhofer (+1,60) wurden Siebente bis Neunte. Als Zwölfte mit ebenfalls noch unter zwei Sekunden Rückstand klassierte sich Christina Ager als eine jener ÖSV-Läuferinnen mit Qualifikationsdruck (+1,84). Ihre Konkurrentinnen Tamara Tippler (+2,41/22.) und Stephanie Venier (+3,76/30.) ließ sie damit klar hinter sich. Ariane Rädler (+2,25/18.), Nicole Schmidhofer (+2,48/23.), Christine Scheyer (+3,09/24.), Nadine Fest (+3,38/29.), Franziska Gritsch (+5,09/41.) und Verena Nussbaumer (+5,59/47.) waren die weiteren der ÖSV-Riege.

(APA) / Bild: IMAGO