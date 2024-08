Gogl-Walli ins 400 Meter Halbfinale eingezogen

Susanne Gogl-Walli hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris über 400 m für das Halbfinale qualifiziert. Die Oberösterreicherin lief in ihrem Vorlauf Montagmittag im Stade de France in persönlicher Bestzeit von 50,67 Sek. an die dritte Stelle, die ersten drei kamen direkt weiter. Die Vorschlussrunde ist für Mittwoch um 20.45 Uhr angesetzt. Für die Hallen-WM-Sechste und Freiluft-EM-Siebente von heuer ist es das zweite Halbfinale im Zeichen der Fünf Ringe nach Tokio (20.).

Der österreichische Rekord von Karoline Käfer steht seit 1977 bei 50,62, Gogl-Wallis Bestleistung lag bisher bei 50,87 (2023). Heuer kam sie zuvor auf 51,14.

(APA)/Bild: Imago