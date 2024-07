Goiginger-Rückkehr in die Bundesliga perfekt

Nach einem halben Jahr in Deutschland kehrt Thomas Goiginger zurück in die ADMIRAL Bundesliga.

Der 31-Jährige wechselt ablösefrei zu seinem Ex-Klub Blau-Weiß Linz, für den er bereits in der Saison 2016/2017 36-mal auflief. Wie die Blau-Weißen am Freitag bekanntgaben, unterschreibt Goiginger einen Vertrag bis 2026.

Zwischen 2017 und 2024 war Goiginger für Stadtrivale LASK aktiv, ehe er im vergangenen Winter zum VfL Osnabrück in die 2. Deutsche Bundesliga wechselte. Bei seinem neuen Verein absolvierte der Offensivmann lediglich neun Einsätze, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht. Am Ende der Saison stieg Osnabrück in die dritte Liga ab.

„Goiginger eine Top-Vertsärkung“

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr wertschätzend und es wurde mir sehr viel Vertrauen in meine Person und in meine Stärken entgegengebracht und das ist für mich vor allem nach der durchwachsenen letzten Saison ein wichtiger Entscheidungsfaktor gewesen. Die Mannschaft hat es letzte Saison im Aufstiegsjahr gut gemacht und ich will meinen Beitrag dazu leisten erfolgreich zu sein“, sagt Goiginger über seinen Wechsel.

Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Es freut mich sehr, dass wir mit Thomas Goiginger eine absolute Top-Verstärkung als Neuzugang präsentieren können. Neben seiner großen Erfahrung, sowohl national als auch international, bringt er neben seinem unbändigen Willen und Mentalität vor allem jede Menge Torgefahr mit. Goigi wird nicht nur eine große Verstärkung, sondern auch ein Leader für unsere Mannschaft und vor allem für die jungen Spieler werden.“

Bild: Imago