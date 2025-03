Goiginger vor Meistergruppen-Showdown: „Können etwas Großartiges für den Verein schaffen“

Für Thomas Goiginger und Blau-Weiß Linz steht am kommenden Wochenende der große Showdown um den Einzug in die Meistergruppe an. Im Fernduell mit dem LASK und Rapid kämpfen die Blau-Weißen um einen der beiden begehrten Plätze in den Top 6.

Als Tabellensiebter hat Blau-Weiß mit 30 Punkten aktuell die vermeintlich schlechteste Ausgangsposition aus dem Trio. Rapid und der LASK haben je einen Zähler mehr auf dem Konto und damit den Einzug in die Meistergruppe in der eigenen Hand.

Für Goiginger und Co. heißt es am Sonntag gegen den TSV Hartberg in jedem Fall verlieren verboten und auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Denn selbst bei einem Sieg im Heimspiel gegen die Hartberger bräuchten die Linzer noch Schützenhilfe von Sturm (gegen LASK) oder dem GAK (gegen Rapid).

Goiginger blickt dem spannenden Finale im Grunddurchgang trotz der Drucksituation positiv gestimmt entgegen. „Die Vorfreude ist riesengroß. Wir können etwas Großartiges für den Verein schaffen. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen. In dem einen Spiel geht es um sehr viel. Die Chance ist da und wir müssen sie nutzen“, sagte der Angreifer.

Erst Klassenerhalt, dann Europacup?

Der Einzug in die Top 6 würde für Blau-Weiß Linz zugleich bedeuten, dass man auch nächste Saison sicher in der Bundesliga spielen würde. „Das Wichtigste ist der Klassenerhalt. Wenn man es in die Top 6 schafft, hat man Planungssicherheit“, gab Goiginger das erste Ziel aus.

Dennoch liebäugelt der 31-Jährige auch schon mit einem Platz im internationalen Geschäft, sollte man die verbleibenden zehn Runden in der Meistergruppe antreten. „Die Chance ist dann riesengroß mit Spielglück noch einen Platz besser zu machen und vielleicht international dabei zu sein. Wenn man da oben spielt, darf das Ziel nicht sein, auf Platz sechs zu landen.“

Die mannschaftliche Geschlossenheit der Linzer sieht Goiginger dabei als großes Plus. „Wir sind eine Supereinheit. Das ist sehr viel wert. Allein kannst du im Fußball keine Siege feiern“, sagte Goiginger, der auch den Anteil von Trainer Gerald Scheiblehner am derzeitigen Erfolg einzuschätzen weiß. „Er hat einen klaren Plan, klare Dinge, die er vorgibt. Für ihn sind die Trainingswochen entscheidend für das Wochenende.“

Bild: GEPA