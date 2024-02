Goiginger wechselt nach Deutschland

Nach sechseinhalb Jahren verlässt Thomas Goiginger den LASK!

Der Flügelstürmer wechselt zum VfL Osnabrück in die 2. Deutsche Bundesliga. Die Osnabrücker sind aktuell Tabellenletzter. Der 30-Jährige nimmt bereits heute am Vormittagstraining des VfL teil.

Thomas #Goiginger vom @LASK_Official wechselt zum Tabellenschlusslicht der 2. Liga nach Deutschland! Der @VfL_1899 Osnabrückdarf sich über einen Flügelstürmer freuen, der in den letzten Jahren bewiesen hat, dass man sich auf ihn verlassen kann. #inundaut @SkySportAustria — Roland Streinz (@Sky_RolandS) February 1, 2024

Goiginger spielte seit Sommer 2017 bei den Linzern und absolvierte insgesamt 242 Pflichtspiele für den Fußball-Bundesligisten (58 Tore, 56 Assists). In der laufenden Saison kam Goiginger 18 Mal zum Einsatz und steuerte vier Treffer bei.

Für das ÖFB-Team debütierte Goiginger am 19.11.2019 unter Teamchef Franco Foda in der EM-Quali gegen Lettland. Es war sein einziger Einsatz im Nationalteam.

Vujanovic: „Thomas wird immer ein Teil der LASK-Familie bleiben“

„Thomas Goiginger hat den Verein in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und mit seinen Leistungen und seinem Einsatz einen wesentlichen Teil zu den Erfolgen des LASK beigetragen. Er ist ein absoluter Vollprofi, hat immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben und mit seiner positiven Art für gute Stimmung gesorgt. Thomas wird immer ein Teil der LASK-Familie bleiben und wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe und seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute.“



Goiginger: „Ich brenne darauf, der Mannschaft in der schwierigen Situation mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen“

„Nach einer langen Zeit in Österreich freue ich mich sehr auf ein neues Land und die 2. Bundesliga. Ich brenne darauf, der Mannschaft in der schwierigen Situation mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen. Jetzt möchte ich schnellstmöglich meine neuen Teamkollegen kennenlernen und sie bestmöglich unterstützen“, so der Flügelspieler bei seiner Vertragsunterschrift.

Bild: GEPA