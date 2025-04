Gold bei Frauen-A-WM zum elften Mal an USA

Die USA haben Rekordchampion Kanada im fünften WM-Finale der beiden Topnationen im Frauen-Eishockey in Serie wie 2023 bezwungen.

Die Amerikanerinnen gewannen am Sonntag das Finale in Ceske Budejovice (Budweis) 4:3 nach Verlängerung (0:0,2:2,1:1 – 1:0). Damit sicherten sie sich ihren 11. Titel. Kanada hat bei den bisher 24 WM-Turnieren 13 Mal Gold geholt. Bronze ging an Finnland.

Den Sieg bei der B-WM in China hatten sich am Samstag die Österreicherinnen gesichert. Sie werden 2026 erstmals beim Turnier der besten zehn Nationen dabei sein.

