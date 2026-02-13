Gold für Totsuka nach Snowboard-Flugshow in der Halfpipe

In einem hochklassigen Halfpipe-Finale hat Yuto Totsuka aus Japan die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien gewonnen.

Mit 1,5 Punkten Rückstand musste sich der Australier Scotty James wie schon 2022 mit Silber begnügen, Bronze ging mit Ryusei Yamada ebenfalls an einen Japaner. Landsmann Ruka Hirano fehlte auf Platz vier nur ein Punkt, um Bronze zu holen. Insgesamt vier Starter erhielten mehr als 90 von maximal 100 Punkten von der Jury.

Der als Goldkandidat gehandelte James kam zweimal nicht sauber durch. Dabei waren sein erster und sein letzter Durchgang bis zu einem späten Ausrutscher technisch äußerst anspruchsvoll. Totsuka stürzte ebenfalls im letzten Run, hatte sich aber zuvor von 91,00 auf 95,00 Punkte gesteigert – genug für den Olympiasieg. Peking-Olympiasieger Ayumu Hirano klassierte sich dieses Mal auf Rang sieben. Der für Österreich startende Florian Lechner hatte sich in der Qualifikation verabschiedet und belegte Platz 21.

Bei der Halfpipe-Entscheidung zeigen die Starter pro Durchgang bis zu sechs Tricks. Bewertet werden Höhe, Schwierigkeitsgrad, Ausführung, Variation und Gesamteindruck, es zählt der beste von drei Durchgängen.

