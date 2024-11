Golden State Warriors erreichen NBA-Cup-Viertelfinale

Die Golden State Warriors haben als erstes Team ihr Ticket für das Viertelfinale des NBA-Cups sicher.

Die Kalifornier bezwangen die New Orleans Pelicans am Freitag auswärts mit 112:108 und fixierten im Turnier, das mit Ausnahme des Finales auch zur regulären Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zählt, den Sieg in ihrer Gruppe. Golden State profitierte dabei auch von der 120:123-Niederlage der Denver Nuggets gegen die Dallas Mavericks.

Diese konnte auch Nuggets-Star Nikola Jokic bei seinem Comeback nicht verhindern. Der 29-jährige Serbe, der wegen der Geburt seines zweiten Kindes zuletzt drei Spiele pausiert hatte, erzielte mit 33 Punkten, 17 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Mit einem solchen führte auch Giannis Antetokounmpo seine Milwaukee Bucks zu einem 129:117-Erfolg gegen die Indiana Pacers. Der Grieche kam auf 37 Zähler, elf Assists und zehn Rebounds.

