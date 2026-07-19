Goldener Schuh? Messi jagt Mbappé im WM-Finale

Argentiniens Fußball-Idol Lionel Messi kann am Abend (21.00 Uhr) im WM-Finale gegen Spanien nicht nur zum zweiten Mal Weltmeister werden – auch das enge Rennen mit Frankreichs Torjäger Kylian Mbappé um den Goldenen Schuh ist noch nicht entschieden.

Mbappé hat seiner WM-Tore-Sammlung am Samstag im vogelwilden Spiel um Platz drei gegen England (4:6) seine Turniertreffer neun und zehn hinzugefügt, als erster Spieler seit Gerd Müller 1970 traf er damit zweistellig. Messi steht 2026 bei acht Toren, bei Gleichstand zählen die Assists: Da liegt der Argentinier 4:3 vorne. Zwei Messi-Tore im Endspiel reichen also für die Trophäe – werden es weniger, wird Mbappé als erster Spieler ein zweites Mal WM-Torschützenkönig.

In der ewigen WM-Torschützenliste fehlen Messi (21 Tore) ebenfalls zwei Treffer zur alleinigen Führung vor Mbappé (22), der allerdings zwölf Jahre jünger ist. Erfolgreichster Schütze bei einer einzigen Endrunde bleibt höchstwahrscheinlich der Franzose Just Fontaine (13/1958). Mbappé haben vor vier Jahren acht Tore für den Goldenen Schuh gereicht.