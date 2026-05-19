Golfprofi Straka: „So sehr war ich noch nie im Mittelpunkt“

Mit Sepp Straka im Fokus kehrt eines der größten Golf-Events des Landes 2026 auf die internationale Bühne zurück: Die Austrian Alpine Open machen Kitzbühel zum neuen Hotspot des europäischen Golfsports.

Österreichs Nummer eins blickt mit großer Vorfreude auf das Heimturnier – und weiß zugleich um die besondere Rolle. Bei Turnieren in den USA geht es um die ganz großen Namen – in Österreich ist er selbst einer davon: „Ich werde Druck verspüren, aber das gehört dazu. So sehr war ich noch nie im Mittelpunkt. Das wird ein neues Erlebnis für mich – und ich freue mich sehr darauf.“

Von 28. bis 31. Mai (im Livestream auf skysportaustria.at) gastiert die DP World Tour im traditionsreichen Golf-Club Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Bereits ab dem 25. Mai stimmen sich die Top-Spieler mit Trainingseinheiten auf das prestigeträchtige Turnier ein, ehe das ProAm am 27. Mai den offiziellen Auftakt bildet.

Nächster Schritt nach erfolgreichem Comeback

Nach der erfolgreichen Rückkehr der DP World Tour nach Österreich im Jahr 2025 im Golfclub Altentann im SalzburgerLand, entwickelt sich das Event nun weiter, so der Veranstalter Edwin Weindorfer: „Mit der planmäßigen Verlegung des Events nach Kitzbühel 2026 wollen wir das einzigartige Hahnenkamm-Feeling auch beim DP World Tour Event in Kitzbühel aufleben lassen. Unser Ziel ist es, Tirol als internationale Golfdestination zu etablieren und mit unserem Know-how sowie dem weltweiten Netzwerk ein unvergleichliches Erlebnis für Fans und Spieler zu bieten.“

Das letzte Mal hat Straka vor acht Jahren an einem Turnier in Österreich teilgenommen. Aktuell bereitet er sich gezielt auf das Turnier, sowie auf die Höhenlage und die Gräser vor.

Traditionsplatz mit internationaler Geschichte

Der Golf-Club Kitzbühel-Schwarzsee-Reith bringt bereits Erfahrung als Turnierplatz mit: Schon 2003 war die Anlage Schauplatz der Kitzbühel Golf Alpin Open (Challenge Tour). Mit der nun erfolgenden Integration in den Kalender der DP World Tour schreibt der Club ein neues Kapitel seiner Geschichte – und positioniert sich endgültig im Spitzengolf.

Um den Anforderungen der Tour gerecht zu werden, wurde die Infrastruktur gezielt mit neuen Teeboxen, fünf neuen Bunker-Areas und modernisierten Trainingsanlagen erweitert. Diese Anpassungen sollen mehr strategische Tiefe und Variantenreichtum schaffen, ohne den Charakter des Platzes zu verändern.

Internationale Stars und heimische Hoffnungsträger

Neben internationalen Topspielern wie Nicolai von Dellingshausen, John Catlin oder Rafael Cabrera-Bello rücken bei den Austrian Alpine Open 2026 vor allem die heimischen Golfer in den Mittelpunkt – allen voran Sepp Straka. Auch sportlich hat sich Österreichs Topgolfer viel vorgenommen: „Ich möchte vorne mitspielen – dafür muss ich aber noch an meinem Spiel arbeiten. Aber in Österreich zu gewinnen wäre natürlich ein absoluter Traum.“ Mit besonderem Interesse wird auch der Auftritt von Bernd Wiesberger verfolgt. Der achtfache Sieger auf der DP World Tour und Ryder-Cup-Teilnehmer zählt zu den prägenden Figuren des heimischen Golfsports und durfte sich bereits 2012 über einen Heimsieg freuen. Der Tiroler Maximilian Steinlechner hat sich im vergangenen Jahr mit starken Leistungen und seiner Qualifikation für die DP World Tour ins internationale Rampenlicht gespielt – und hat nun bei den Austrian Alpine Open ein Heimspiel. Mit einem Preisgeld von 2,75 Millionen US-Dollar zählt das Turnier zu den bedeutenden Stationen im Kalender der DP World Tour – entsprechend hochkarätig wird das Teilnehmerfeld erwartet. Zwischen Kindheitstraum und Profi-Alltag Für Straka ist das Turnier auch emotional von großer Bedeutung. Der Österreicher ist im Golfumfeld aufgewachsen – seine Eltern brachten ihn früh mit dem Sport in Kontakt. Einen entscheidenden Einfluss hatte dabei auch Trainer Claude Grenier, mit dem er bereits als Kind arbeitete und seine Begeisterung für Golf entdeckte. Auch als Zuschauer sammelte Straka früh Eindrücke bei seinem Heimturnier: „Ich habe als Kind schon bei den Austrian Open zugeschaut – daran habe ich viele Erinnerungen.“ Die Rückkehr nach Österreich bedeutet für den 33-Jährigen daher eine besondere Reise zurück zu seinen Wurzeln. Er freue sich schon auf das Turnier und zeigt sich dabei selbstkritisch: „Ich wirke vielleicht gelassen, aber ich bin oft sehr nervös. Wichtig ist, dass man den Kopf nicht verliert, auch wenn das nicht immer gelingt.“

Meilenstein für Österreichs Golfsport

Neben den Topstars wird auch der Nachwuchs eingebunden: Die Tiroler Golfjugend ist Teil des Rahmenprogramms und bekommt so die Chance, hautnah Turnierluft zu schnuppern. Mit mehr als 20 Golfclubs in Tirol und Initiativen wie der Golf Tirol Card wird die Region zudem gezielt als vielseitige Golfdestination vermarktet.

Die Austrian Alpine Open 2026 markieren einen weiteren Meilenstein für den Golfsport in Österreich. Mit Kitzbühel als Austragungsort trifft internationale Klasse auf alpine Kulisse und schafft beste Voraussetzungen für ein Turnier mit Signalwirkung.

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