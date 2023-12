Gorenzel bestätigt Irving-Wechsel zu West Ham: „Ist kein Geheimnis mehr“

Auf die Klagenfurter Austria kommt in den kommenden Wochen viel Arbeit zu. Zwar nicht auf dem Feld, denn die Herbstsaison ist mit dem 2:2-Remis gegen die Wiener Austria (Spielbericht + VIDEO-Highlights) für die Kampfmannschaft beendet. Jedoch auf Geschäftsführer Günther Gorenzel, der sich neben möglichen Transfers auch mit etlichen Vertragsverlängerungen beschäftigen muss.

Im Sky-Interview bestätigt der 52-Jährige nun erstmals einen Abgang: Andy Irving ist nur noch als Leihspieler in Klagenfurt und hat seinen Wechsel zu West Ham United bereits vollzogen. „Wir wollen das generell mit West Ham abstimmen, die ganze Geschichte. Aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Es ist ja auch international einzusehen im TMS (Transfer Matching System). Mittlerweile hat sich das durchgesprochen, dass Andy mittlerweile als Leihspieler bei uns ist und nicht mehr uns gehört von den Transferrechten her. Alles andere werden wir in Verbindung mit West Ham und zum gegebenen Zeitpunkt abstimmen“, so Gorenzel.

Zuvor hatte sich der Klagenfurt-Geschäftsführer immer wieder zum Irving-Transfer bedeckt gehalten.

Gorenzel verdeckt über Irving-Wechsel: „Haben zu dem Thema momentan nichts zu kommunizieren“