Gorenzel verlässt Absteiger Klagenfurt – Nachfolge bereits geklärt

Nach dem Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga vollzieht Austria Klagenfurt auch abseits des Spielfelds einen personellen Neustart: Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel verlässt den Klub auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung. Als Nachfolger übernimmt der frühere Profi Mario Brkljaca die sportliche Leitung des Zweitligisten.

Der 40-jährige Kroate war als Spieler unter anderem für NK Zagreb, Hajduk Split, ZSKA Sofia und in Österreich für den SV Mattersburg aktiv. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitete er als Scout bei Deportivo Alavés in Spanien sowie als Chefscout bei Hajduk Split. Zwischen 2012 und 2014 war er Sportdirektor beim kroatischen Klub HNK Gorica, ehe er zur SEH Sports & Entertainment Holding wechselte – jener Firma, die Hauptgesellschafterin der Austria ist. Dort verantwortete er zuletzt den Fußballbereich.

Brkljaca blickt voller Tatendrang auf seine neue Aufgabe: „Nach dem Abstieg in die 2. Liga ist es jetzt wichtig, mit klarer Linie und frischer Energie einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Wir wollen eine junge, hungrige Mannschaft formen, die sich mit dem Verein identifiziert und den Fans wieder Freude macht“, so der neue Sportchef, der sich zum Start auch mit seinem Vorgänger austauschen will.

Günther Gorenzel hatte erst im Sommer 2023 die sportliche Leitung in Klagenfurt übernommen, nachdem er zuvor fünf Jahre beim TSV 1860 München als Geschäftsführer tätig war. Der gebürtige Kärntner, der bereits in den Jahren 2000 bis 2002 sowie 2012 in Trainerfunktionen für Klagenfurter Vereine tätig war, führte die Austria in der Vorsaison auf Rang sechs der Meistergruppe – am Ende folgte jedoch der Absturz in Liga zwei.

„Mein Rücktritt erfolgt aus persönlichen Gründen“, erklärte Gorenzel. „Es war eine schöne, aber auch sehr intensive und herausfordernde Zeit. Ich wünsche der Austria und meinem Nachfolger nur das Beste.“

Vizepräsident und Hauptgesellschafter Zeljko Karajica dankte Gorenzel für dessen Einsatz und lobte dessen Verdienste: „Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die Anbindung unserer Akademie an den Profibereich zu forcieren.“ Mit Mario Brkljaca habe man nun eine bestens vernetzte Persönlichkeit gefunden, die den Verein und insbesondere den Alpe-Adria-Raum gut kenne und die begonnene Entwicklung fortführen werde.

Artikelbild: GEPA/Austria Klagenfurt