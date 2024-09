Gosens: „In Deutschland nicht so wohl gefühlt wie hier“

Der Abschied war turbulent, das Debüt erfolgreich – entsprechend motiviert startet Robin Gosens in sein nächstes Italien-Abenteuer bei der AC Florenz.

„Ich wollte nach Italien zurückkehren, ich habe mich in Deutschland nicht so zu Hause gefühlt wie hier“, sagte der 20-malige Nationalspieler laut Sky Italia bei seiner Präsentation am Mittwoch in Florenz. Seinen Einstand auf dem Platz hatte Gosens bereits am 1. September gefeiert – und der Fiorentina mit einem späten Tor ein 2:2 (1:2) gegen die AC Monza gesichert.

Gosens war kurz vor Ende der Transferperiode von Union Berlin nach Italien gewechselt, allerdings zog sich der Transfer sehr lang. Der 30-Jährige stand noch am 30. August im Kader des deutschen Bundesligisten für das Spiel gegen den FC St. Pauli und sollte von Beginn an spielen – dann kam es doch zur Einigung, und Gosens‘ Wechsel nach Florenz war noch am gleichen Abend perfekt.

„Fiorentina bedeutet mir sehr viel“

„Fiorentina bedeutet mir sehr viel, es ist eine neue Phase, die ich wollte. Der Wunsch, zurückzukehren und nach Florenz zu kommen, war sehr groß“, sagte Gosens nun. Er sei dem Verein sehr dankbar für diese Chance.

Gosens hatte bereits von 2017 bis 2023 in Italien gespielt, zunächst viereinhalb Jahre für Atalanta Bergamo, ehe er 2022 für rund 27 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet wurde. Es folgte der Schritt nach Berlin, dort konnte Gosens aber nur selten überzeugen.

„Atalantas Trainer Gian Piero Gasperini ist ein Genie, er hat mich jeden Tag verbessert. Das Gleiche erwarte ich von Trainer Raffaele Palladino“, sagte Gosens: „Wir haben vor meiner Ankunft viel miteinander telefoniert. Ich mag seine Ideen. Es sind alle Voraussetzungen gegeben, um derselbe Spieler zu sein, der ich bei Atalanta war. Ich arbeite jeden Tag daran, in jedem Spiel an der Spitze zu stehen. Mein Ziel ist es, mich Tag für Tag zu verbessern.“

