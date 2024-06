Grabher erhält von ITF Einladung für Olympia-Turnier

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat nach einer Information des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV) vom Montag über Einladung des Internationalen Verbandes (ITF) die Berechtigung, in das Olympia-Feld für Paris nachzurücken. Die 27-Jährige ist zwar nur noch Weltranglisten-309., es kommt aber ihr Protected Ranking von 75 zur Geltung. Dieses hat sie wegen einer Pause aufgrund einer Handgelenksblessur, nach einem Comeback hat Grabher zuletzt freilich erneut länger pausiert.

Diese Woche gibt sie bei einem kleinen ITF-Turnier in Klosters in der Schweiz topgesetzt ein weiteres Comeback, allerdings hat sie laut ÖTV noch in der vergangenen Woche bloß vorsichtige Trainingseinheiten mit Softbällen absolviert. Grabher wird vom ÖTV für eine Nominierung vorgeschlagen, die Entscheidung über eine Entsendung trifft aber das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC).

(APA)/Bild: Imago