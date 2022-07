via

via Sky Sport Austria

Julia Grabher steht beim WTA-250-Tennis-Sandplatz-Turnier in Palermo im Achtelfinale.

Die 26-jährige Vorarlbergerin setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen die Chinesin Wang Xinyu mit 6:3,6:3 durch und bekommt es nun mit der an der achten Stelle gesetzten Spanierin Nuria Parrizas Diaz zu tun.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.