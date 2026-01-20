Grabher kämpft sich in zweite Australian Open-Runde

Julia Grabher hat ihre Auftakthürde bei den Australian Open gemeistert und steht damit erstmals in ihrer Tenniskarriere beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne in der zweiten Runde. Die 29-jährige Vorarlbergerin setzte sich gegen die favorisierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 7:5,2:6,6:4 durch und trifft nun auf die Russin Anna Kalinskaja. Bei einem weiteren Sieg winkt ein Duell mit der polnischen Wimbledonsiegerin Iga Swiatek.

„Ich bin natürlich megahappy, dass ich gewonnen habe“, sagte Grabher nach ihrem Traumstart beim Hartplatz-Turnier in Down Under überglücklich. Es sei ein sehr hartes Match gewesen, sowohl vom Kopf als auch körperlich. „Es war sehr anstrengend und sehr warm. Hintenraus war es ein Kampf, aber ich bin sehr happy. Ich habe sehr viel investiert in den letzten Wochen und Monaten“, ergänzte Grabher, die von einem verdienten Sieg sprach.

Grabher kämpfte sich zurück

Grabher, die nach den French Open 2023 zum erst zweiten Mal bei einem Grand Slam in der zweiten Runde aufschlagen darf, verwandelte gegen Cocciaretto trotz 0:2-Rückstands im Entscheidungssatz nach 2:30 Stunden ihren ersten Matchball. Die Italienerin hatte in der Vorwoche noch das WTA-Turnier in Hobart gewonnen und liegt in der Weltrangliste als 56. klar vor Grabher (95.).

Auch gegen die als Nummer 31 gesetzte Kalinskaja wird Grabher in der Außenseiterrolle sein. „Es wird wieder ein sehr schweres Match. Aber ich werde versuchen, mich auf meine Sachen zu konzentrieren und dann werde ich sicher auch meine Chancen bekommen. Körperlich fühle ich mich sehr gut und bin topfit“, betonte sie.

Miedler und Potapova mit Auftaktsiegen im Doppel

Ebenfalls einen Auftaktsieg feierte Lucas Miedler im Doppel mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral. Das als Nummer 9 gesetzte Duo schlug Mattia Bellucci (ITA)/Fabian Marozsan (HUN) 7:6(6),6:2. „Das war ein solider Start ins Turnier. Wir haben sie gut unter Druck setzen können und selbst wenig zugelassen. Vom Spiel her haben wir sicher noch Potenzial. Das gilt es jetzt, in der nächsten Runde voll abzurufen“, sagte Miedler.

Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova steht nach dem Einzel auch im Doppel in der zweiten Runde. Die gebürtige Russin siegte mit der Serbin Olga Danilovic gegen Iryna Schymanowitsch (RUS)/Solana Sierra (ARG) 6:3,3:6,6:0. Im Einzel trifft Potapova nun auf die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu aus Großbritannien.

(APA)

Beitragsbild: Imago