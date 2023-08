Grabher trifft in Cleveland erstmals auf Stephens

Die Vorarlbergerin Julia Grabher trifft in der Vorbereitung auf die US Open beim WTA-Tennisturnier in Cleveland in der ersten Runde auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens. Gegen die ehemalige Weltranglisten-Dritte hat Österreichs Nummer eins noch nie gespielt. Aktuell liegt Stephens im Ranking an der 38. Stelle, Grahber ist 54. „Die Bauchmuskelzerrung, die ich mir bei meinem Turniersieg auf Gran Canaria zugezogen habe, ist am Abklingen“, verlautete Grabher auf Facebook.

Sie hoffe, dass sie sich in Cleveland beweisen könne und hinsichtlich der US Open gut in Fahrt komme.

(APA) / Bild: Imago