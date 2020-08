Die Arizona Coyotes haben am Samstag in der Play-off-Auftaktrunde der National Hockey League (NHL) in Edmonton ihren ersten Sieg gefeiert. Mit einem 4:2-Erfolg gegen Colorado Avalanche verkürzte der Club des Kärntners Michael Grabner in der “best of seven”-Serie auf 1:2. Grabner kam dabei 10:44 Minuten zu Einsatz, 2:33 davon bei Unterzahl zum “Penalty Killling”.

Das vierte Match der Serie findet am Dienstag (ab 23.30 MESZ) statt.

(APA)

Beitragsbild: Getty