Grand Prix in Deutschland als Ersatz für Sotschi? Bemühungen bestätigt

Formel-1-Experte Christian Danner hat verraten, dass die Bemühungen um einen deutschen Grand Prix für 2022 bereits am Laufen sind.

Die Formel 1 fährt aus finanziellen Gründen nicht mehr in Deutschland. Doch da der Große Preis von Russland im Zuge des Ukraine-Krieges gestrichen wurde, sucht die F1 nach einem Ersatz. Wie Danner in der Sport1-Sendung AvD Motor & Sport Magazin erklärte, möchte der Automobilclub von Deutschland das Rennen in die Bundesrepublik holen. Als Austragungsorte kommen Nürburg und Hockenheim infrage.

Verhandlungen laufen bereits

„Die Initiative ist längst ergriffen, um diesen Grand Prix hinzukriegen, anstatt Russland in Deutschland zu fahren“, sagte Christian Danner. Die Verhandlungen zwischen FIA und dem Automobilclub von Deutschland seien bereits im vollen Gange. Die hohen Antrittsgelder könnten jedoch zum Problem werden.

Nach 2019 wurde der Große Preis von Deutschland, der jahrelang auch abwechselnd in Hockenheim und Nürburg ausgetragen wurde, aus diesem Grund aus dem Rennkalender gestrichen. 2020 sprang der Nürburgring aufgrund der Corona-Pandemie jedoch zu vergünstigten Konditionen kurzfristig ein.

Magny-Cours als Konkurrent?

Auch in Imola wurde zum ersten Mal seit 2006 wieder gefahren. Seither hat es der Große Preis der Emilia-Romagna zurück in den Rennkalender geschafft. „In Imola gab es einen Riesennachlass und einen Drei-Jahres-Vertrag. Das wollen wir in Deutschland“, meinte Danner.

