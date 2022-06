Gravenberch in München! Bayern machen wohl zweiten Neuzugang fix

Der FC Bayern hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet: Es ist erwartungsgemäß der 20 Jahre alte Niederländer Ryan Gravenberch.

Der Poker um Sadio Mane geht in die entscheidende Phase, das Tauziehen mit Robert Lewandowski ist noch lange nicht beendet – bei Ryan Gravenberch (20) hat der FC Bayern dagegen nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Der niederländische Nationalspieler unterschrieb am Samstag nach Informationen unter anderem von Bild einen Vertrag bis 2027 bei den Münchnern. Der Deal zeichnete sich bereits seit Wochen ab, Sky hatte drüber berichtet.

Die Ablösesumme an Ajax Amsterdam soll nach Sky Infos rund 19 Millionen Euro betragen, sie kann sich durch erfolgsabhängige Boni weiter erhöhen. Darüber hinaus würde der niederländische Rekordmeister laut Bild mit 7,5 Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt werden. Gravenberch wäre noch bis 2023 an Ajax gebunden gewesen.

Gravenberch: „Bayern ist ein große Klub“

Gravenberch war am Samstagvormittag auf dem Flughafen in München gelandet. „Bayern ist ein großer Klub. Ich denke, dass du hier große Titel gewinnen musst. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Ich bin froh, jetzt hier in München zu sein“, sagte er zu Bild.

Für den FC Bayern ist es die zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison – und der zweite Nationalspieler, den die Münchner aus Amsterdam holen. Zuvor hatte bereits der Marokkaner Noussair Mazraoui einen Vertrag bis 2026 beim deutschen Rekordmeister erhalten – der Rechtsverteidiger kostete allerdings keine Ablöse.

(skysport.de) / Bild: Imago