Graz und Oberwart erspielen sich Viertelfinal-Matchball

Die Oberwart Gunners und UBSC Graz haben sich in ihren „best of five“-Viertelfinalserien der Basketball-Superliga am Samstag Matchball erspielt.

Die Burgenländer behielten zuhause gegen Gmunden mit 102:81 die Oberhand und können am Freitag (17.30 Uhr) den Sack bei den Swans zumachen. Die Grazer setzten sich bei den Flyers Wels ebenso klar mit 100:79 durch und haben am Donnerstag (19.00) vor eigenem Publikum die Chance, das Halbfinalticket zu fixieren.

Bereits am Sonntag stehen die Kapfenberg Bulls gegen Traiskirchen sowie BC Vienna gegen die Klosterneuburg Dukes vor dem Aufstieg. Beide führen ihre Serien mit 2:0 an.

(APA) / Foto: GEPA