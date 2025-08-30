Grazer-Derby ohne Böving: So starten GAK und Sturm

In der ADMIRAL Bundesliga stehen am Samstag brisante Partien auf dem Programm – die Aufstellungen im Überblick.

Der LASK hat nach vier Spielen erst einen Sieg geholt und empfängt um 17:00 Uhr im OÖ-Derby Aufsteiger SV Ried. Parallel dazu trifft Tabellenführer Salzburg auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz, das nach vier Runden noch punktelos am Tabellenende steht.

Um 19:30 Uhr richtet sich der Blick nach Graz: Im Derby empfängt der GAK den Stadtrivalen Sturm. Nach dem Wiederaufstieg warten die Rotjacken noch auf die ersten Punkte im direkten Duell. „Das Derby hat natürlich einen speziellen Stellenwert“, betont GAK-Coach Ferdinand Feldhofer.

Die Aufstellungen der Samstagsspiele im Überblick:

Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz (live Sky Sport Austria 2)

LASK – SV Ried (live Sky Sport Austria 3)

*Für Maximilian Entrup rückt Samuel Adeniran kurzfristig in die Startelf

Grazer AK – Sturm Graz (live auf Sky Sport Austria 1)

Beitragsbild: GEPA