Grazer Minimalismus: Sturm schleppt sich von 1:0-Heimsieg zu 1:0-Heimsieg

Sturm Graz besticht im Moment vor allem durch Effizienz. Am Sonntag gelang der dritte mühsam errangelte 1:0-Heimsieg in Folge, diesmal gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

Schönheitspreise gewinnen die Steirer mit ihrem Fußball keine, doch er erfüllt seinen Zweck – der Titelverteidiger liegt bei zwei Punkten Rückstand auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter Red Bull Salzburg und kann mit der Teilnahme an der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga planen.

Trainer Fabio Ingolitsch bezeichnete den Auftritt gegen die Oberösterreicher eine Woche nach dem 0:1 bei der WSG Tirol als „kleinen, guten Schritt in unserem Prozess. Wir sind sehr glücklich über den Sieg.“ Außerdem habe man eigentlich drei Tore geschossen, betonte der 33-Jährige mit Hinweis auf die vom VAR aberkannten Treffer von Seedy Jatta und Axel Kayombo.

Dass es spielerisch nicht nach Wunsch läuft, wollte Ingolitsch aber gar nicht abstreiten. „Wir hatten eine gute Arbeit gegen den Ball, müssen aber im Ballbesitz noch besser auftreten und im Spiel nach vorne noch vertikaler denken und bessere Tiefenläufe haben“, forderte der frühere Altach-Coach.