Grbic erzielt sechstes Saisontor bei Luzern-Sieg

Adrian Grbic hat am Samstag seinen sechsten Saisontreffer in der Schweizer Fußball-Super-League erzielt.

Der 29-jährige Stürmer brachte den FC Luzern beim FC Sion in der 19. Minute voran, drückte den Ball dabei im Strafraum mühelos über die Linie. Grbic kam auch im 21. Saison-Ligaspiel zum Zug, und das über die volle Distanz. Allerdings sah er die Gelbe Karte und ist im nächsten Match gesperrt. Am Ende stand es 1:1. Luzern ist in der Zwölferliga Neunter, Sion Fünfter.

(APA).

Beitragsbild: Imago.