Gregoritsch erklärt Demir-Nichtnominierung für U21-Team

Yusuf Demir ist beim aktuellen U21-Lehrgang von Teamchef Werner Gregoritsch nicht dabei. Der kürzlich zum FC Basel gewechselte Ex-Rapidler fehlt aufgrund der Transferstrapazen im Aufgebot, wie Gregoritsch erklärte.

Demir schloss sich Mitte August per Leihe dem FC Basel an. Am vergangenen Sonntag feierte er sein Debüt in der Schweizer Super League. Beim 2:2 gegen den FC Zürich stand der Offensivspieler 80 Minuten auf dem Platz.

Beim aktuellen ÖFB-U21-Lehrgang ist Demir allerdings nicht dabei. Wie Gregoritsch erklärte, sei Demirs Nichtberücksichtigung mit Basel-Trainer Timo Schultz abgeklärt. „In Absprache mit dem Trainer haben wir beschlossen, auf ihn zu verzichten“, sagte Gregoritsch mit Blick auf die sehr spezielle Situation des zuletzt eher glücklosen Technikers. Demir sei einverstanden gewesen und Basel-Coach Timo Schultz habe sich sehr gefreut.

Das Team von Werner Gregoritsch trifft zum Auftakt der EM-Qualifikation am Mittwoch auf Zypern und am Dienstag auf Bosnien-Herzegowina.

Huskovic fällt aus

Das Comeback von Muharem Huskovic wird nach dessen schwerem Verkehrsunfall im Vorjahr herbeigesehnt. Der Angreifer musste aber für den Quali-Auftakt angeschlagen passen. Anstelle des Austria-Stürmers wurde LASK-Angreifer Elias Havel nachnominiert.

(APA, Red.) / Bild: GEPA