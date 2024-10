Gregoritsch im Sturm: Das ist die ÖFB-Startelf der Sky-User gegen Norwegen

User-Startelf: Das ÖFB-Team trifft am heutigen Sonntag im Heimspiel in der UEFA Nations League auf Norwegen. Vor dem Spiel konnten die Sky-User im Voting für ihre ÖFB-Startelf abstimmen.

Im Vergleich zur Rangnick-Aufstellung gegen Kasachstan fordert die Sky-Community drei Umstellungen: In den Sturm wurde Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch anstatt seines Teamkollegen Junior Adamu gewählt. Auf der rechten Seite im Mittelfeld soll Patrick Wimmer Romano Schmid ersetzen und links hinten fordern die User Phillipp Mwene.

Mwene: „Wollen jedes Spiel in der Gruppe gewinnen“

Das ist die ÖFB-Startelf der Sky-User

Sabitzer erwartet „zweikampfbetontes Spiel“

Im September musste sich die ÖFB-Auswahl den Norwegern trotz eines Sabitzer-Treffers in Oslo mit 1:2 geschlagen geben. „Da haben wir nicht den richtigen Zug gehabt. Da waren wir viel zu passiv, was eigentlich nicht unserem Naturell entspricht“, meinte der Torschütze. Beim 4:0 am Donnerstag in Linz gegen Kasachstan habe man mit viel mehr Energie gespielt. „Es hat sich wieder gut angefühlt.“ Daran wolle man anknüpfen.

Sabitzer sprach von einer „richtungsweisenden“ Partie. „Norwegen ist eine physisch starke Mannschaft. Ich erwarte ein zweikampfbetontes Spiel, in dem wir dagegenhalten müssen.“ Stürmerstar Erling Haaland vollständig aus dem Spiel zu nehmen, sei schwer. „Wir werden es als Mannschaft versuchen.“ Auswärts hätte man es über weite Strecken gut hinbekommen – bis Haaland der entscheidende Treffer gelang.

Mit seinem 86. Länderspiel zieht Sabitzer am Sonntag als Nummer sieben der ewigen ÖFB-Bestenliste mit Vienna-Legende Karl Koller gleich. Im Nationalteam kam der Steirer zuletzt meist auf dem linken Flügel zum Einsatz. Dort gelangen ihm in den vergangenen vier Partien drei Tore. Nach 85 Spielen hält er bei 20 ÖFB-Treffern.

Bild: GEPA