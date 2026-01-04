Gregoritsch vor Rückkehr nach Deutschland

Die Zukunft von ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch könnte bald geklärt sein.

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg steht der Teamspieler vor einer Rückkehr nach Deutschland. Ein Verein aus der deutschen Bundesliga soll in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 31-Jährigen stehen.

Gregoritsch steht aktuell beim dänischen Klub Bröndby IF unter Vertrag. Zuletzt wurde laut APA-Informationen über einen Transfer zum FC Basel spekuliert. Dieser Deal kommt laut Plettenberg jedoch nicht zustande, da der Angreifer die Offerte der Schweizer abgelehnt haben soll.

Sein Vertrag bei Bröndby läuft noch bis 2028. Zuletzt kam der Offensivspieler aber wenig zum Einsatz.

Gregoritsch erzielte bislang nur drei Tore für Bröndby

Drei Tore hat Gregoritsch im Herbst in 14 Pflichtspielen für Bröndby erzielt. Im ÖFB-Team hält er nach 72 Einsätzen bei 23 Treffern, ist damit die Nummer elf der ewigen Schützenliste.

Für Gregoritsch könnte nun stattdessen eine leihweise Rückkehr in die deutsche Bundesliga, in der er bis Sommer zehn Jahre aktiv war, ein Thema sein.

Herzog: „Gregoritsch ist der beste österreichische Stürmer“

