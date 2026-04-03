Der Chelsea-Trainer hat bekanntgegeben, dass Enzo Fernandez nach Äußerungen zu seiner Zukunft – vor dem Hintergrund von Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid – für die nächsten beiden Spiele aus dem Kader gestrichen wurde.

Rosenior sagte am Freitag auf der Pressekonferenz: „Ich habe vor einer Stunde mit Enzo gesprochen. Als Fußballverein, mit mir als Teil dieses Prozesses, haben wir die Entscheidung getroffen, dass er für das morgige Spiel [gegen Port Vale im FA-Cup-Viertelfinale] nicht zur Verfügung stehen wird, und er wird auch am kommenden Sonntag gegen Manchester City nicht spielen.“

Der argentinische Nationalspieler hatte unmittelbar nach der Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen PSG erstmals Zweifel an seiner Zukunft geäußert. Und dann, während der Länderspielpause, heizte er die Spekulationen weiter an, nachdem er zugab, dass er in Zukunft gerne in der spanischen Hauptstadt leben würde. „Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen“, sagte Rosenior. „Die Tür ist nicht geschlossen für Enzo. Es ist eine Sanktion. Man muss die Kultur schützen, und in dieser Hinsicht wurde während der Länderspielpause eine Grenze überschritten.“

Der 25-jährige Mittelfeldspieler kam im Januar 2023 für die stolze Summe von 120 Millionen Euro von Benfica zu den Blues. Der Weltmeister von 2022 steht noch bis 2032 in London unter Vertrag.

Rosenior berichtete zudem von einem klärenden Gespräch mit dem spanischen Nationalspieler Marc Cucurella, der die Strategie des Klubs öffentlich kritisiert hatte. „Die Spieler waren motiviert, dass wir in der Champions League etwas ganz Besonderes erreichen könnten“, sagte Rosenior. Die Kommentare von Fernández und Cucurella hätten ihren Ursprung darin. „Es entspringt dem Wunsch, dass der Verein Erfolg hat.“ Allerdings benötige der Klub nun „mehr emotionale Stabilität“.

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