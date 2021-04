Grgic über Cup-Finale gegen Salzburg: “Wir müssen geil sein. Wir wollen den Titel holen.“

via

Auch gegen den SK Sturm hat es für den LASK trotz Überlegenheit nur für einen Punkt gereicht (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Lukas Grgic geriet im Sky-Interview nach dem Spiel etwas in Erklärungsnot.



Bei einem ist er sich jedoch sicher: “Ich hab heute wieder elf Kämpfer gesehen, die mit Herz am Platz waren. Wir haben uns gegenseitig richtig gepusht, da war Leben drin, da war Feuer.” Jedoch kann man sich wieder nicht mit drei Punkten belohnen. “Wir haben gerade eine phase wo wir uns so viel erarbeiten müssen. Aber ich glaub der der arbeitet wird auch belohnt, da bin ich guter Dinge”, so Grgic.

In das geschichtsträchtige Cup-Finale am Samstag gegen den FC Red Bull Salzburg kann man aufgrund der guten Leistung mit einem guten Gefühl reingehen. Der LASK-Spieler hat ein klares Ziel: “Wir müssen geil sein. Wir wollen den Titel holen.”