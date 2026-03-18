Grillitsch trifft bei klarem Heimsieg: Braga dreht Duell mit Ferencvaros
Sporting Braga hat im Achtelfinale der UEFA Europa League das Duell mit Ferencvaros Budapest deutlich für sich entschieden.
Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel gelang den Portugiesen vor heimischem Publikum die Wende. Ricardo Horta traf in der 11. und 53. Minute, dazwischen erzielte ÖFB-Legionär Florian Grillitsch in der 15. Minute das 2:0. Gabri Martinez sorgte für den weiteren Treffer.
Im Viertelfinale trifft Braga auf Panathinaikos oder Betis Sevilla.
Grillitsch war am Montag von Teamchef Ralf Rangnick für die WM-Testspiele des österreichischen Nationalteams einberufen worden.
Das Tor im VIDEO:
2:0 Florian Grillitsch (15.)
(Red.) / Bild: Imago