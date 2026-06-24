Grimaldo vor Abschied aus Leverkusen

Alejandro Grimaldo wird Bayer Leverkusen nach drei Jahren verlassen und in seine Heimat zu Atletico Madrid wechseln.

Nach Sky Sport Informationen haben sich die Spanier und die Werkself vollständig auf einen Transfer des Linksverteidigers geeinigt.

Grimaldo selbst hatte sich bereits im Vorfeld mit Atletico Madrid über einen langfristigen Vertrag verständigt. Nun haben auch die beiden Klubs die letzten Details geklärt.

Die Ablösesumme für den 30-Jährigen beträgt nach Sky Sport Infos 25 Millionen Euro. Der obligatorische Medizincheck soll zeitnah erfolgen. Anschließend könnte der Wechsel offiziell verkündet werden.

Grimaldo gefürchtet für seinen linken Fuß

Damit verlässt ein weiterer Leistungsträger der Meistermannschaft von 2024 die Deutschen. Der spanische WM-Fahrer war 2023 ablösefrei von Benfica zu Leverkusen gewechselt und in der deutschen Bundesliga gefürchtet für seinen linken Fuß. In 145 Pflichtspielen erzielte Grimaldo 30 Tore, dazu gab er 45 Vorlagen.