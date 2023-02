Griner wird laut Medienbericht 2023 wieder spielen

Die US-amerikanische Basketball-Starspielerin Brittney Griner wird nach zehnmonatiger Haft in Russland laut US-Medienberichten in der kommenden Saison wieder für die Phoenix Mercury in der Frauen-Profiliga WNBA auflaufen. Wie der US-Sender ESPN am Samstag (Ortszeit) berichtete, sollen sich die 32-Jährige und der Club auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Eine Bestätigung dafür gab es vorerst nicht.

Anfang Februar 2022 war Griner auf einem Moskauer Flughafen festgenommen und später wegen illegalen Drogenbesitzes und angeblich versuchten Schmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Anfang Dezember war sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen den russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen worden. Phoenix ist der einzige Club, für den Griner in ihrer WNBA-Karriere seit 2013 bisher gespielt hat.

(APA)/Bild: Imago