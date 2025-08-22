Grippewelle! Testspiel der WSG Tirol abgesagt

Das für Samstag geplante Testspiel der WSG Tirol gegen den saudischen Zweitligisten Al-Ula FC findet nicht statt.

Grund ist eine Grippewelle innerhalb des Teams aus Saudi-Arabien, die eine Anreise und Durchführung des Spiels unmöglich macht.

Damit bleibt die WSG Tirol am Wochenende ohne Einsatz. Das Bundesliga-Duell gegen Sturm Graz wurde ohnehin verschoben, da die Steirer derzeit im Playoff zur Champions League gegen Bodö/Glimt gefordert sind. Das Hinspiel verlor Sturm klar mit 0:5.

(Red.) / Bild: GEPA