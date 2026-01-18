Grizzlies-Revanche an Magic geglückt

Revanche gelungen: Drei Tage nach dem 111:118 in Berlin haben die Memphis Grizzlies am Sonntag das zweite Duell mit Orlando Magic bei den NBA Europe Games 2026 für sich entschieden. Das Team aus Tennessee gewann in London 126:109. Es war das zehnte Spiel in der regulären Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, das an der Themse ausgetragen wurde.

Das Aufeinandertreffen am Sonntag entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. Die Grizzlies dominierten vom Start weg und gaben im Gegensatz zu Berlin die Führung nicht aus der Hand. Sie durften in der Arena in North Greenwich auch wieder auf Ja Morant setzen, der sechs Partien verletzungsbedingt verpasst hatte. Der viel bejubelte zweifache All-Star stellte sich beim Comeback auch gleich wieder als Topscorer ein. Er erzielte 24 Punkte. Orlando wurde von Anthony Black mit 19 Zählern angeführt.

