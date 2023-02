Gröden-Spezialist Nyman erklärt Rücktritt

via

via Sky Sport Austria

Steven Nyman hat seinen Rücktritt vom alpinen Ski-Rennsport angekündigt. Der 41-jährige US-Amerikaner, der bei drei Olympischen Spielen dabei war, hat drei Weltcup-Rennen gewonnen und stand in der Abfahrt elfmal auf dem Weltcup-Podium.

„Meine Liebe für den Sport brennt immer noch stark, aber ich bin körperlich an meinen Grenzen angekommen und kann nicht mehr auf höchstem Niveau teilnehmen“, meinte Nyman am Montag in einer US-Verbandsaussendung.

Er freue sich, dass er sein letztes Rennen am kommenden Wochenende in Aspen auf heimischen Schnee absolvieren könne. Nyman galt als Gröden-Spezialist. Viermal landete er auf der Saslong auf dem Podest und feierte alle seine drei Weltcup-Siege dort. Sein Weltcup-Debüt hatte er übrigens 2002 beim Weltcup-Finale in Flachau gegeben.

(APA)

Artikelbild: GEPA