„Größte Show der Welt“: Die Pressestimmen zum Finale der French Open

Carlos Alcaraz krönte sich erneut zum French-Open-Sieger – und das nach einer dramatischen Aufholjagd.

Der Spanier setzte sich am Sonntag in einem epischen Endspiel über 5 Stunden und 29 Minuten gegen Jannik Sinner durch. Nach einem 4:6, 6:7(4)-Rückstand kämpfte sich Alcaraz eindrucksvoll zurück und triumphierte am Ende mit 6:4, 7:6(3), 7:6(2). Es ist bereits sein fünfter Grand-Slam-Titel und bemerkenswert: Alcaraz hat noch kein einziges Major-Endspiel verloren. So reagierte die internationale Presse auf das Pariser Thriller-Finale:

SPANIEN

Marca: „Carlos Alcaraz bot diesen Sonntag auf dem Sandplatz von Roland Garros die größte Show der Welt.“

AS: „Alcaraz, monumentaler Champion! Der Spanier holte einen Zweisatzrückstand und drei Matchbälle im vierten Satz auf, bevor er Sinner in einem Match besiegte, das aufgrund seiner Leistung, seiner Dauer und des Tennisspiels beider Männer historisch war.“

El Pais: „Ein Mann aus Murcia (und vom Mars) tanzt nach der Melodie von Charles Aznavours ‚Emmenez-moi‘. Zwei Giganten kämpfen bis zum bitteren Ende, und der Weltranglistenerste beugt schließlich sein Knie.“

ITALIEN

Gazetta dello Sport: „Was für ein Schmerz. Jannik Sinner träumt und lässt andere träumen. Ein sportliches Drama für die Nummer 1 der Welt, die im vierten Satz drei Matchbälle hatte und für das Turnier aufschlug, bevor sie von der Energie Alcaraz‘ mitgerissen wurde.“

Corriere della Sera: „Es war kein Tennismatch. Es war eine Geschichte auf Leben und Tod mit überirdischen Momenten, belebt von einem italienischen Phänomen und einem spanischen Wunderkind, das am Ende eines fünf Stunden und neunundzwanzig Minuten dauernden epochalen Kampfes – ab dieser Zeile des Artikels müssen wir mit Superlativen vorsichtig sein – noch ein Gramm Kraft übrig hatte, um sich an die Existenz zu klammern, während der andere, Jannik Sinner, in diesem Meer aus rotem Sand Schiffbruch erlitt.“

ÖSTERREICH

Kurier: „Wahnsinns-Comeback im historischen Finale! Alcaraz bleibt König von Paris.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Alcaraz gewinnt ein sagenhaftes Finale. Von den Toten zurückgekehrt, 0:2 Sätze gegen die Nummer eins der Welt in Rückstand und im vierten Satz dazu gezwungen, drei Matchbälle abzuwehren, gewann Carlos Alcaraz an diesem Sonntag in Roland Garros ein außergewöhnliches Finale voller Spannung mit einem unglaublichen Szenario.“

ENGLAND

The Times: „Carlos Alcaraz bezwingt Jannik Sinner in einem French-Open-Finale für die Geschichtsbücher.“

The Guardian: „Nach Jahren des Hypes und der Erwartungen rund um die Rivalität zwischen Alcaraz und Sinner markierte dieser Anlass ihr lang ersehntes erstes Grand-Slam-Finale. Die beiden haben sich als führende Spieler ihres Sports etabliert. Zu Beginn einer neuen Ära im Männertennis haben sie die Messlatte in die Stratosphäre gelegt.“

Daily Mail: „Borg gegen McEnroe 1980, Wimbledon. Nadal gegen Federer 2008, Wimbledon. Alcaraz gegen Sinner 2025, Roland Garros. An einem Sonntagabend in Paris spielten sich ein 22-jähriger Spanier und ein 23-jähriger Italiener in den Tennis-Olymp.“

The Sun: „King Carlos. Was für ein Finale, was für ein herausragendes Comeback, was für eine fabelhafte sportliche Rivalität.“

SCHWEIZ

Neue Zürcher Zeitung: „Der Sieg von Alcaraz gegen Sinner ist der Beginn einer Rivalität für die Tennis-Geschichte. Carlos Alcaraz gewinnt einen dramatischen Final in Roland Garros gegen Jannik Sinner in fünf Sätzen. Federer und Nadal dürfen sich endgültig zur Ruhe legen.“

Blick: „Alcaraz markiert in Paris den Chef. Carlos Alcaraz zieht in einem denkwürdigen French-Open-Final den Kopf aus der Schlinge.“

USA

USA Today: „Nach dem Finale der French Open am Sonntag – einem 5 Stunden und 29 Minuten dauernden Epos, das irgendwie damit endete, dass Carlos Alcaraz zum zweiten Mal in Folge die Trophäe in die Höhe hielt – können wir das Kapitel der sogenannten ‚Big Three‘-Ära nun offiziell abschließen.“

(SID) Foto: Imago