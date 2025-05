„Größtes Geschenk“ – Verstappen erstmals Vater

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist erstmals Vater geworden.

„Willkommen auf der Welt, süße Lily. Unser Herzen sind voller denn je – du bist unser größtes Geschenk“, schrieb der Niederländer in einem gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet veröffentlichten Beitrag bei Instagram, auf einem Bild sind die glücklichen Eltern mit dem kleinen Töchterchen zu sehen: „Wir lieben dich so sehr.“

Die Brasilianerin Piquet, Tochter des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet, ist bereits Mutter eines Mädchens aus einer früheren Beziehung mit dem früheren Formel-1-Piloten Daniil Kwjat. Wegen der bevorstehenden Geburt hatte Verstappen am Donnerstag beim Medientag der Königsklasse vor dem Großen Preis von Miami gefehlt. Am Freitag soll er im einzigen freien Training (18.30 Uhr MESZ) und im Sprint-Qualifying (22.30 Uhr MESZ) wieder in seinem Red Bull sitzen.

(SID) / Bild: Imago