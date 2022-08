Großbaustelle IV! Salzburgs CL-Gegner Milan sucht neuen Verteidiger

via

via Sky Sport Austria

Auf der Suche nach einem Innenverteidiger könnte der AC Mailand in der Deutschen Bundesliga fündig werden. Nach Sky Informationen stehen mit Malick Thiaw (Schalke 04) und Manuel Akanji (Borussia Dortmund) zwei Kandidaten auf der Transferliste.

„Thiaw ist auf jeden Fall auf dem Zettel und es gibt Gespräche“, betonte Sky Reporter und Transfer Experte Marc Behrenbeck bei Transfer Update – die Show. Schalke würde ihn nach Sky Informationen auch für eine gewisse Summe abgeben. Thiaw wird in Mailand sehr geschätzt. Schon im Winter versuchte der italienische Meister, den Innenverteidiger abzuwerben. Thiaw steht in Gelsenkirchen noch bis 2024 unter Vertrag.

Nach Sky Informationen gibt es in Form von Manuel Akanji noch einen weiteren Kandidaten. „Auch er ist ein Thema“, sagte Behrenbeck. Der Schweizer spielt in Dortmund keine Rolle mehr. Er benötigt nun einen Tapetenwechsel, um regelmäßig Spielzeit zu bekommen und im Winter sicher bei der WM dabei zu sein. In Dortmund steht Akanji noch bis 2023 unter Vertrag.

(skysport.de) / Bild: Imago