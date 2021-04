Großer Ansturm auf BVB-Sondertrikot – Online-Shop überlastet

Der BVB hat sich im Heimspiel gegen Werder Bremen in einem Sondertrikot präsentiert. Das Retro-Jersey erinnert an die Kult-Jerseys aus den 90ern und ist in limitierter Auflage erhältlich. Der enorme Ansturm bringt den Online-Shop der Borussen an die Leistungsgrenze.

Kurz vor dem Anpfiff konnten die Fans von Borussia Dortmund das bereits fünfte Trikot der laufenden Spielzeit erwerben, der Shop war jedoch aufgrund der hohen Nachfrage nach wenigen Minuten komplett überlastet. Weit über 10.000 Anhänger der Borussen mussten sich folglich in der Warteschlange gedulden.

Anlehnung an die 90er

Doch was ist daran so besonders? Das Shirt ähnelt dem Design des Meistertrikots aus der Meistersaison 1995/96. Die Grundfarbe ist in schwarz gehalten und mit verschiedenen Highlights aus der Vereinsgeschichte und diversen BVB-Legenden geziert. Außerdem sind die Ärmel wie einige Trikots aus den 90er-Jahren in neongelb gestaltet.

Das letzte Sondertrikot der Schwarz-Gelben – ebenfalls in schwarz gehalten – war bereits am ersten Tag komplett vergriffen. Beim aktuellen Modell scheint ein Ausverkauf erneut nur eine Frage der Zeit zu sein.

Bild: Imago