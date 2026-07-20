Großer Empfang: Spanien erwartet eine Million Fans in Madrid

Riesiger Bahnhof für den neuen Weltmeister: Zum Empfang der spanischen Fußball-Nationalmannschaft werden am Montagnachmittag im Zentrum von Madrid nach Behördenangaben bis zu eine Million Menschen erwartet.

Die Mannschaft soll um 12.50 Uhr Ortszeit am Flughafen von Madrid landen. Anschließend werden die Spieler vom Moncloa-Palast, dem Amtssitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez, zum Cibeles-Platz fahren. Das teilte Francisco Martín, der Vertreter der Zentralregierung in Madrid, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Spanien mit.

Auf dem Platz, dem traditionellen Treffpunkt für Feierlichkeiten der spanischen Nationalmannschaft und ihrer Fans, findet anschließend eine Zeremonie mit den Spielern statt. Zur Bewältigung des Andrangs sind zusätzliche Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen geplant, so Martín. Insgesamt werden 2050 Polizeibeamte und 400 Einsatzkräfte der Guardia Civil im Einsatz sein.

Madrid bereitete sich bereits am Sonntagabend auf eine lange Partynacht vor, bei der Tausende Fans, die das Spiel in Bars und drei Fanzonen verfolgt hatten, zum Feiern auf die Straßen strömten. Schon nach dem WM-Sieg 2010 in Südafrika hatten Hunderttausende Fans die Mannschaft in Madrid empfangen.