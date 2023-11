Großes „College Soccer Showcase“ in Wien

Du spielst gut Fußball und hast schon immer von einem Studium in den USA geträumt? Dann hast du jetzt die Möglichkeit dein Können unter Beweis zu stellen und dich für ein Stipendium an einer US-amerikanischen Universität zu empfehlen. Am 16. Dezember gibt es im Sportcenter Donaucity im 22. Wiener Gemeindebezirk das größte „College Soccer Showcase“ Österreichs.

Bei diesem Showcase haben Fußballer die Möglichkeit sich vor Trainern und Scouts, die von amerikanischen Universitäten anreisen, zu beweisen und sich für Stipendienplätze an Colleges zu empfehlen. Beim Showcase 2023 werden Trainer von neun Universitäten anwesend sein und den Spielern genau auf die Beine schauen. „Wenn ein Trainer an einem Spieler interessiert ist, wird dieser bei den Meet & Greets nach den Spielen die Möglichkeit haben mit dem Spieler direkt zu sprechen und dann in weiterer Folge ein Stipendienangebot vorlegen beziehungsweise sein ernsthaftes Interesse kundtun“, erklärt Organisator und „Students Go West“ Co-Founder Fabio Rumpler.

Das College Soccer Showcase fand 2022 zum ersten Mal in Österreich statt. „Im letzten Jahr konnten wir acht Trainer aus den USA zu uns nach Österreich holen und haben insgesamt über 30 talentierte Spieler an einer Universität in den USA platzieren können“, so Rumpler weiter. Bis 7. Dezember 2023 gibt es noch die Möglichkeit sich für das Showcase am 16. Dezember anzumelden. Hier geht es zur Anmeldung.

„Die Option ein Auslandsstudium mit dem Fußball spielen, in der Struktur des College Soccers, wird in Österreich immer populärer“, erklärt Rumpler, der selbst zwei Jahre in den Genuss kam in den USA zu studieren und Fußball zu spielen. Der Fußball, oder „Soccer“ wie es die Amerikaner nennen, erfreut sich in den USA immer größerer Beliebtheit, was sich auch in den Zuschauerzahlen im College Soccer widerspiegelt. Bei den Spielen der University of Connecticut kommen im Schnitt 3.500 Zuschauer zu den Heimspielen. Abgesehen von der US-College-Soccer dient, neben der einzigartigen Möglichkeit Sport & Bildung zu verbinden, dienen die US-College Soccer-Ligen auch als Sprungbrett vieler Fußballtalente in den Profisport.

Das Programm:

7:00 – 8:00 Uhr: Check-In

8:00 – 9:00 Uhr: Welcome Speech – Introduction

9:30 – 12:00 Uhr: Spiele

12:00 – 13:30 Uhr: Mittagspause

14:00 – 16:30 Uhr: Spiele

17:00 – 19:00 Uhr: Meet & Greet Coaches und Spieler

20:00 Uhr: Dinner

Folgende Universitäten werden am 16. Dezember vor Ort sein:

– Lynn University (Boca Raton bzw. Miami)

– Florida Tech University (Zwischen Orlando und West Palm Beach)

– Winthrop University (South Carolina)

– Old Dominion University ( Virginia)

– McKendree Univeristy (St. Louis)

– Maryville University (St. Louis)

– American International College (Massachusetts)

– West Alabama University (Alabama)

– Carson Newman University (Tennessee)

Alle Infos gibt es unter studentsgowest.com

Bilder: zVg