Großes Rahmenprogramm beim Ski Weltcup in Lienz

Der Ski-Weltcup der Damen kommt im Dezember zum zweiten Mal in dieser Saison nach Österreich. Am 28. und 29. Dezember finden in Lienz ein Riesentorlauf und ein Slalom statt. Zu diesem Anlass wird es am Lienzer Hauptplatz ein großes Rahmenprogramm geben.

An beiden Renntagen beginnen die ersten Durchgänge um 10:00 Uhr, beim Riesentorlauf am 28.12. der zweite Lauf um 13:15 Uhr und am Finaltag beim Slalom um 13:00 Uhr.

Das Weltcupprogramm am Donnerstag, den 28. Dezember, startet um 17:30 Uhr mit dem Liveact der Bläsergruppe „Julia’s Jukebox“. Um 18:30 Uhr folgt die Siegerehrung des Riesentorlaufes und ab 19:00 Uhr kommt es zur Startnummernauslosung für den Slalom, der am nächsten Tag am Hochstein über die Bühne gehen wird. „Dafür haben wir uns wieder etwas ganz Spezielles überlegt. In Lienz haben wir bisher immer für spektakuläre Momente gesorgt, als die Skistars zum Beispiel von der Liebburg abgeseilt wurden. Heuer spielen Krampusse eine tragende Rolle“, beschreibt der für das Rahmenprogramm zuständige Charly Kashofer.

Nach der Startnummernauslosung spielen ab 19.30 Uhr am Lienzer Hauptplatz „Brauerei DRY“ auf. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Vorbereitungen am Hochstein entlang der Strecke gehen in die finale Phase. Dazu OK-Präsident Werner Frömel: „In den nächsten Tagen wird das gesamte Setup fertig sein, dann freuen wir uns am 19. Dezember auf die Schneekontrolle der FIS. Wir werden zum 14. Mal wieder super Rennen auf die Beine stellen. Die Mitarbeiter der Lienzer Bergbahnen haben an der Piste und im Zielstadion in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Lienz zuletzt großartige Arbeit geleistet.“

Programm Ski-Weltcup Party am 28.12.2023

17:30 – 18:00 „Julia’s Jukebox“

18:00 – 18:10 Moderator begrüßt die Gäste-Vorstellung vom Programm

18:10 – 18:30 „Julia’s Jukebox“

18:30 – 18:45 Grußworte und Überleitung zur Siegerehrung

18:45 – 19:00 Siegerehrung

19:00 – 19:30 Startnummernverlosung

19:30 – 21:30 „Brauerei DRY“

ca. 21:30 Ende der Veranstaltung

(Red./Ski Weltcup Lienz) / Bild: Expa Pictures