Gruber: Abgang von Tabakovic „war für uns sehr schade“

Mit Haris Tabakovic hat die Austria im Sommer ihren Toptorjäger an Hertha BSC verloren. Sein ehemaliger Sturmpartner Andreas Gruber bedauert den Verlust des Stürmers, zeigt zugleich aber auch Verständnis für die Entscheidung des Schweizers.



„Es war für uns sehr schade, vor allem weil sich jeder in der Mannschaft sehr gut mit ihm verstanden hat. Aber das gehört im Sport dazu und ich verstehe seinen Schritt. Ich verstehe, dass er zeigen will, was er wirklich kann und glaube, dass Hertha ein gutes Sprungbrett ist. Er hat es gezeigt, dass es dort auch geht und ich bin überglücklich für ihn“, sagte Gruber in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis.

Tabakovic wechselte Anfang August für 500.000 Euro von Austria Wien in die 2. deutsche Bundesliga zur Hertha und überzeugte in Berlin auf Anhieb. In seinen bislang neun Pflichtspielen für die „Alte Dame“ erzielte der Mittelstürmer acht Treffer und gab zudem drei Vorlagen.

Video: Triplepacker Tabakovic schießt Hertha zum Sieg

Lange nachtrauern wollte man dem Tabakovic-Abgang bei den Veilchen aber nicht. „Dieses Thema war für uns mit seinem Wechsel eigentlich abgeschlossen. Es geben hier alle Gas und bemühen sich. Man merkt einfach, dass sie noch ein paar Spiele brauchen. Wenn du drei, vier, fünf Spiele hintereinander spielst, automatisiert sich das Ganze und du bist viel sicherer im Spiel. Da müssen wir hinkommen und unsere Leistungen wieder abrufen“, sagte Gruber.

Jetzt reinhören: Die neue DAB-Folge mit Andreas Gruber

Bild: GEPA