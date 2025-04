„Gruber raus!“ – LASK-Fans stellen sich gegen CEO

Es brodelt einmal mehr in Linz! Vor dem Spiel gegen Austria Klagenfurt hängen LASK-Fans einen Banner mit dem Schriftzug „Stellungnahme:Landstrassler.at“ im Fanblock auf.

Folgt man dieser Website, so kommt man zu einer Stellungnahme, in welcher die aktive Fanszene des LASK auf die Freistellung von Trainer Markus Schopp am Ostermontag reagiert. Außerdem rechnen die Fans in dem Statement mit LASK-CEO Siegmund Gruber ab: „Gruber raus!“ ist darin unter anderem zu lesen.

Die komplette Stellungnahme gibt es HIER!

(Red.) / Bild: GEPA