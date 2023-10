Gruber trotz Rückstand auf Top 6 zuversichtlich: „Meistergruppe bleibt das Ziel“

Trotz aktuell Platz neun in der Tabelle und fünf Punkten Rückstand auf den sechstplatzierten SK Rapid hat Austria-Angreifer Andreas Gruber mit den Veilchen den Sprung unter die Top 6 weiter fest im Blick.



„Das Erreichen der Meistergruppe bleibt auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube, das war auch immer das Ziel von Anfang an, dass wir in die Top sechs kommen. Man sieht, dass wir auch gegen jeden gewinnen können, wenn wir normal in Form sind.Das Ziel ist Top sechs und dann nach vorne schauen. Wir haben heuer im Frühjahr schon gezeigt, dass wir gegen jeden eine Chance haben“, sagte Gruber bei DAB | Der Audiobeweis.

Vertrauen in Coach Wimmers Spielsystem

Vor dem Befreiungsschlag beim 4:0 gegen BW Linz, an dem Gruber mit drei Treffern entscheidend beteiligt war, fielen die schwachen Ergebnisse oft auf Trainer Michael Wimmer zurück. Eine Kritik am Spielsystem will Gruber aber nicht aufkommen lassen.

„Wir sind fest davon überzeugt, von dem, was wir machen. Der Trainer prägt uns das Woche für Woche sehr gut ein und gibt uns auch gute Lösungen mit. Wenn man sich die Tore ansieht, die wir bekommen, dann ist das oft einfach zu leicht. Wir bekommen das einfach immer mehr in den Griff, finden auch im Pressing immer bessere Abstimmungen. Wir stehen hinten auch immer kompakter und lassen wenig zu und wenn die Gegner dann aufmachen müssen im Umschalten, sind wir sehr gefährlich nach vorne hin“, erklärte Gruber.

Am Sonntag ist die Austria bei der WSG Tirol zu Gast, wo mit einem weiteren Sieg die Aufholjagd in Richtung Meistergruppe fortgesetzt werden soll.

Bild: GEPA