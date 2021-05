via

via Sky Sport Austria

Die SV Ried hat in der 32. Runde der Tipico Bundesliga nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg gegen die Wiener Austria gefeiert (Spielbericht + Video-Highlights). Marco Grüll leitete mit seinem Treffer zum 1:2 die Wende ein. Im Sky-Interview lässt der künftige Rapidler sein Abschiedsspiel in Ried Revue passieren und sendet gleich eine Botschaft an die Rapid-Fans.