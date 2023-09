Grüll-Zukunft bei Rapid? „Natürlich ist es vorstellbar“

Die Personalie Marco Grüll beschäftigt den SK Rapid auch nach dem Schließen des Sommer-Transferfensters. Während der gesamten Transferperiode hielten die Wechselgerüchte um den 25-Jährigen an und auch jetzt wird es um den Angreifer nicht still. Ein Winter-Wechsel könnte wohl bald zum Thema werden. Klar ist: Wenn Rapid mit Grüll noch Geld machen will, müssen sie im Jänner verkaufen – denn der aktuelle Vertrag geht nur noch bis zum kommenden Sommer.

Doch wird das sicher das Ende von Marko Grüll in Wien Hütteldorf sein? Nicht unbedingt, wie der Offensivspieler bei „Talk und Tore“ verrät: „Es ist natürlich vorstellbar zu verlängern. Wir haben schon das ein oder andere Gespräch geführt. Sollte ich in Österreich bleiben, dann werde ich bei Rapid bleiben, das ist ganz klar. Ich fühle mich auf alle Fälle wohlen und durfte die Mannschaft auch schon das ein oder andere Mal als Kapitän aufs Feld führen. Es ist jetzt September. Was im Jänner passiert, ob verlängert wird oder nicht, wird man alles in der Zukunft sehen.“

Das Karriereziel bleibt aber dennoch eine Top-Liga: „Mein Ziel war immer die Serie A oder die Deutsche Bundesliga. Das sind halt Wunschvorstellungen, aber im Fußball kann man sich nicht immer aussuchen, was schlussendlich kommt.“

Grüll über Zukunft: „Ist der Wunsch, in eine Top-Liga zu kommen“

Bild: GEPA